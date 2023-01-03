Врач из Москвы раскрыл нестандартный способ похудения с помощью снеговика

Врач из Москвы порекомендовала лепить снеговиков для похудения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал лепить снеговиков. Такое занятие энергозатратное, а значит — поможет похудеть. Кроме того, это отличная тренировка для мышц спины и рук, рассказал врач РИА Новости.

— Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в теплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий, — рассказал специалист.

Также Андрей Тяжельников назвал другие полезные зимние забавы. Врач посоветовал заниматься бегом и прогулками на лыжах, пешими прогулками по лесу, парку или городу. В список полезных развлечений также попало катание на коньках, санках и игра в хоккей.

— Кстати, посещение выставок и музеев тоже энергозатратны. Получая удовольствие от рассматривания картин и экспонатов, вы можете набрать тысячи шагов. Большая польза всех зимних активностей — это не только тренировка мышц и потраченные калории, но выработка гормона радости – серотонина, который очень благотворно влияет на здоровье, — отметил Тяжельников.

Ранее KP.RU писал, что в Москве начались негласные соревнования по созданию креативных снеговиков. На улицах столицах заметили несколько оригинальных по задумке фигур.