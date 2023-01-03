В 2023 году в Москву поставят 50 отечественных трамваев нового поколения

Трехсекционный трамвай «Витязь-Москва» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В 2023 году в Москву поставят 50 современных трамваев отечественного производства. Как рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, тем самым завершится обновление городского трамвайного парка.

Всего с 2017 года власти Москвы закупили более 500 трамваев российского производства — это 464 трехсекционных трамвая «Витязь-Москва» и 40 односекционных вагонов. Первые оборудованы 70 местами для сидений, вторые — 40 местами каждый. Весь транспорт низкопольный, менее шумный и более плавный.

В 2023 году в столицу поступит еще 50 новых трамваев.

Вагоны разрабатывали специально под столичные требования. Трехсекционные вмещают до 260 пассажиров. Это второй показатель провозной способности, трамваи уступают только метро, при этом оставаясь самым эффективным видом наземного транспорта.

Современные вагоны оборудованы системой климат-контроля, разъемами для зарядки гаджетов, информирующими медиаэкранами, а также креплениями для велосипедов и колясок.

В 2023 году трамвайный парк обновят на 100 процентов, но закупку транспорта не прекратят. К 2025 году планируется приобрести еще 150 современных трамваев, по 50 вагонов в год.

Увеличение парка и сокращения времени на ремонт уменьшают интервалы движения общественного транспорта.

Ранее KP.RU писал, что около 30 новых электробусных маршрутов появится в Москве в 2023 году.