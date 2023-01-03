В Москве выпустили тематические карты «Тройка» с изображением катка на ВДНХ

В Москве выпустили тематические карты «Тройки» с изображением катка на ВДНХ Фото: Департамент транспорта Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы выпустил новые тематические «Тройки». Они посвящены зимнему катку на ВДНХ. Одна из карт изображает павильон №1 «Центральный».

В Дептрансе сообщили, что приобрести «Тройку» из лимитированной коллекции можно на стойках «Живое общение», в интернет-магазине и сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной».

Тираж карт в каждом из двух дизайнов составляет по 1 тысяче штук на каждый.

Ранее KP.RU писал, что лимитированную коллекцию проездных билетов «Единый» выпустили в Москве к Новому году. Тираж тематических карт составил 200 тыс. экземпляров. Лимитированные билеты «Единый» оформлены в минималистичном новогоднем стиле. Пассажиры могут приобрести проездные во всех кассах и автоматах метро. Старт продаж был объявлен со среды, 28 декабря.