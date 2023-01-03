За сутки в Москве выявили 544 новых случая COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 544 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 751 инфицированного COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 3 января.

Госпитализация потребовалась для 98 горожан, 1881 пациент выздоровел. Вирус унес жизни 16 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 302 859 случаев заболевания ковидом, 3 109 960 москвичей вылечились после болезни, 47 520 – умерли.

Москва продолжает оставаться в красной зоне заболеваемости коронавирусом. Такой статус присваивается городу, если показатели превышают 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю.

Ранее KP.RU писал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась более чем на 20 процентов. При этом показатели взрослого населения все еще превышают эпидемические пороги. Медучреждения города оказывают заболевшим всю необходимую помощь.