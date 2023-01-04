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НовостиОбщество4 января 2023 5:41

Гидрометцентр: в Москве 4 января 2023 года ожидается до четырех градусов мороза

Будет облачно с прояснениями
Роман ПОЛОСИКОВ
Гидрометцентр: в Москве 4 января 2023 ожидается до четырех градусов мороза

Гидрометцентр: в Москве 4 января 2023 ожидается до четырех градусов мороза

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем четвертого января 2023 года в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от двух до четырех градусов мороза. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

Местами в Москве возможен небольшой снег. Также на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Ветер западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ночью сохранится облачная погода и станет немного холоднее. Температура снизится до шести градусов мороза. В ночные часы преимущественно будет дуть слабый ветер и без осадков.

Ранее KP.RU писал, что с 6 января 2023 года столицу ожидает самая холодная пятидневка века. Температура может опуститься почти до 30 градусов мороза. Столь аномальная погода охватит европейскую часть страны.