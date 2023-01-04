Режим работы общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Рождество

В Рождественскую ночь продлят режим работы общественного транспорта в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Режим работы московского общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь. Воспользоваться транспортом можно будет до 3:30, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Поезда метро и московского центрального кольца в ночь с 6 на 7 января будут работать до 2:00. До того же времени будут курсировать и автобусы КМ. Работа МЦД будет продлена до 3:00, а до 3:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами.

Продление часов работы общественного транспорта для жителей и гостей столицы позволят посетить Рождественскую службу в храмах, а также комфортно добраться до дома в праздничную ночь.

Ранее KP.RU писал, что общественный транспорт в новогоднюю ночь работал дольше и временно стал бесплатным для пассажиров. Также на эскалаторах и в наземном транспорте звучали записи поздравлений от звезд российской эстрады.