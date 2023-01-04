Трескучие морозы до -27 градусов придут в Москву с 7 по 9 января 2023 года

Сильнейшие морозы окутают Москву с 7 по 9 января 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Москве ожидается сильное похолодание с седьмого по девятое января. Температура воздуха местами может достигать 27 градусов мороза, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

Днем 4 января в Москве наблюдается температура до четырех градусов мороза и к вечеру может пойти небольшой снег. Уже на следующий день температура воздуха начнет понижаться и к вечеру может составить уже около 13 градусов мороза.

Пик морозной погоды в столице придется на дни с 7 по 9 января. Самым холодным днем по прогнозам станет именно девятое число. Именно тогда может быть зафиксирован двадцатисемиградусный мороз.

Специалист отмечает, что в эти дни ветер будет слабый, и атмосферное давление будет находиться в районе 773-775 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал о самой холодной пятидневке в XXI веке в Москве. Морозные дни в столице с 6 января станут самыми холодными для центральной России с начала века.

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