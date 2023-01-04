Детский сад на 220 мест с оригинальным фасадом построят в районе Южное Медведково

Детский сад на 220 мест построят в районе Южное Медведково Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский сад на 220 мест возведут в районе Южное Медведково на улице Полярной. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Архитекторы разработали оригинальный внешний вид фасада — здание будет как бы «сшито» из нескольких прямоугольников разного размера и цвета.

Дошкольное учреждение построят в рамках комплексной застройки. Здание будет трехэтажным. Фасады оформят в бело-оранжево-серой гамме, совпадающей с общим стилем жилого комплекса.

Площадь детского сада составит почти 4,4 тыс. квадратных метров. Внутри оборудуют групповые ячейки, столовую, медицинский блок и помещения для занятий с детьми. Территорию вокруг детского сада благоустроят, на ней появятся площадки для прогулок, места для игр и занятий спортом.

Ранее KP.RU писал, что благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, в Москве построят 47 объектов образования, среди которых 28 детских садов.