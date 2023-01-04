Сергей Собянин рассказал о планах на 2023 год в сфере дорожного строительства Фото: Мария ЛЕНЦ

В своем блоге мэр Москвы рассказал об итогах 2022 года в сфере дорожного строительства и обозначил планы на 2023 год.

Как отметил Сергей Собянин, ежегодно в столице строят около 100 км новых дорог, значительная часть которых относится к сложным инженерным конструкциям. В 2022-ом было сдано 91,6 км дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов.

Среди самых главных дорожных объектов прошедшего года - новая развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В 2023-м планируют завершить реконструкцию Алтуфьевской развязки.

Также были построены автотрасса «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», новые дороги на территории Административно-делового центра в Коммунарке и путепровод для соединения улиц Матвеевская и Веерная с проспектом Генерала Дорохова.

Важнейшим объектом 2022 года стал Московский скоростной диаметр на участке от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. Уже сейчас нагрузка на северо-восточные участки МКАД снизилась на 13%, а после завершения в 2023 году строительства южного участка МСД в 2 раза сократится перепробег транспорта по направлению Юг – Северо-Запад и в 1,5 раза по направлению Северо-Запад – Восток, а также до 30% разгрузятся участки Садового кольца, МКАД и ТТК.

В 2023 году также планируют запустить движение по связке МСД с федеральной трассой М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Завершат и формирование Южной рокады. Естественным образом появится Четвертое транспортное кольцо.

Также в текущем году построят Северный дублер Кутузовского проспекта. Шестиполосная вылетная магистраль соединит деловой центр «Москва-Сити» и ТТК с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а затем выйдет на Северный обход Одинцово в Московской области.

Ранее KP.RU писал, что для жителей Москвы и Подмосковья проезд по МСД останется бесплатным.