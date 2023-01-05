Москвичам перечислили самые частые ошибки при обморожениях

Москвичам рассказали о самых частых ошибках при обморожениях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одной из самых потенциально опасных ошибок при обморожении является популярное «народное» средство в виде растирания снегом. Об этом сообщает РБК со слов кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрея Кондрахина.

Специалист отметил, что растирание кожи снегом сильнее охлаждает и повреждает ее, а снежинки могут разрезать кожу, словно маленькие осколки стекла.

Если при обморожении нет возможности уйти в теплое помещение, то поможет небольшая физическая активность. Останавливаться либо засыпать точно нельзя.

Бездействие на морозе может привести к потере конечности или даже к летальному исходу. По возможности стоит вызвать спасательную службу. Одним из первых сигналов обморожения может стать покалывание в пальцах. Такие ощущения могут сигнализировать о нарушении кровотока.

Ранее KP.RU писал, что одним из способов похудения может стать лепка снеговика. На создание одного снеговика может потратиться около 300 калорий. Также это поможет тренировать мышцы спины и рук.