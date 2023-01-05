Безопасность на рождественских мероприятиях в Москве обеспечат более 10 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время празднования Рождества Христова безопасность и общественный порядок возле религиозных объектов в Москве будут обеспечивать порядка 10,1 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В общей сложности на контроль возьмут более 510 религиозных объектов. Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных рождественских мероприятий будут дежурить наряды, составленные из более 6,1 тыс. полицейских и около 1,8 тыс. росгвардейцев. Также для обеспечения правопорядка привлекут 2,2 тыс. дружинников Московского городского штаба народной дружины.

Ранее KP.RU писал, что в рождественскую ночь в Москве продлят работу общественного транспорта. Поезда метро и МЦК, а также автобусы КМ в ночь с 6 на 7 января будут работать до 2:00. Работа МЦД будет продлена до 3:00, а до 3:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутками.