На портале и в приложении «Наш город» появились полезные обновления

Москвичам рассказали о полезных обновлениях портала и приложения «Наш город» Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Специалисты усовершенствовали функционал сайта «Наш город», а также обновили мобильное приложение портала. Теперь москвичам стало еще проще сообщать о проблемах, касающихся целого двора или улицы. Также удобнее стал просмотр статистики решенных вопросов, передает официальный сайт мэра Москвы.

На главную страницу сайта добавили актуальные сезонные задачи. Так, сейчас там находятся снег, наледь и сосульки. Там же разместили статистику задач в работе и решенных.

В «Новостях» теперь можно добавлять материал в избранное, а в разделе «Результаты» подсветили самую обсуждаемую тему месяца. Также для удобства пользователей появился раздел «Новое на портале».

Важным обновлением портала стала переработка классификатора тем обращений. Некоторые из них объединили.

А если специалисты увидят ошибку в оформлении заявки, смогут сами ее подкорректировать: так снизится процент отклоненных обращений.

Москвичам напомнили, что специалисты обрабатывают сообщения горожан и ответы на них органов власти и организаций без выходных. В среднем в день через сотрудников проходит около 10 тысяч сообщений.

Ранее KP.RU писал, что на портале mos.ru появилась новая функция. Москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор и поделиться им с друзьями.