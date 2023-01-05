Москвичам дали советы, как легко войти рабочий режим после новогодних каникул

Москвичам рассказали о способах легко войти рабочий режим после новогодних каникул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичам рассказали о действенных способах легко вернуться в рабочий режим после новогодних каникул. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на доктора Татьяну Метелеву.

После длительного отдыха тяжело возвращаться на работу, особенно если она вызывает стресс. Эксперт советует начать настраиваться на работу еще за пару дней до окончания праздников.

Всего пару звонков или несколько ответов на рабочие письма помогут немного настроиться на деловую волну. Также стоит точно распланировать первую рабочую неделю, чтобы каждый день делать что-то важное. Это даст нужную мотивацию, которой так не хватает после длительного отдыха.

Одним из способов может стать составление списка топ-10 приятных вещей на работе. Это положительно скажется на вашем настроении.

Ну, а одним из главных способов станет восстановление режима сна. Это самый действенный и важный совет.

Ранее KP.RU писал о том, какие ошибки чаще всего совершают люди при обморожении. Растираться снегом точно не стоит, так вы только навредите своему здоровью.