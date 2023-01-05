Катки в парках Москвы будут работать в штатном режиме несмотря на морозы

Катки в парках Москвы в морозы будут работать в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Катки в парках Москвы будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале парков столицы, подведомственных департаменту культуры столицы. Закрывать катки не планируют даже в самые холодные дни.

Отмечается, что минусовая температура может негативно сказываться на свойствах льда, однако сотрудники парков будут следить за состоянием покрытия и не допустят опасных изменений. Во время технических перерывов лед будут восстанавливать для комфортного катания.

— Все желающие смогут покататься в соответствии с графиком сеансов, — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что ГУМ-каток объявил о приостановке работы 7 и 8 января из-за низких температур. Также сообщалось, что похолодание началось уже 5 января. Вечером в столице прогнозируют морозы до минус 20 градусов. На выходных ожидается понижение температур до -29 градусов.