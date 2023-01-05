Вильфанд предупредил о резком похолодании на 13-15 градусов в Москве в ночь на 6 января

Резкое похолодание на 13-15 градусов ожидают в Москве ночью на 6 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 5 на 6 января в Москве температура понизится на 13-15 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптики отмечают, что ночью 6 января температура будет опускаться до 20-22 градусов мороза. Днем будет не сильно теплее — до 19-21 градуса ниже нуля.

Роман Вильфанд добавил, что такое резкое понижение температуры — опасное погодное явление. Москвичам поможет его пережить то, что их заранее предупредили.

Напомним, как писал ранее KP.RU, из-за морозов в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он начнет действовать с 21:00 5 января 2023 года. Аномальные морозы продлятся двое суток. Среднесуточная температура воздуха в этот период будет на 9-17 градусов. Также в Москве продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.