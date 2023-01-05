Москвичам рассказали, когда закончатся морозы

Москвичам рассказали, какая погода будет на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом возвращение к нормальным значениям произойдет не раньше следующих выходных.

Синоптик рассказал, что к середине следующей недели аномальные почти тридцатиградусные морозы закончатся. Термометры ночью будут показывать минус 13-18 градусов, а днем показатели повысятся до 8-13 градусов ниже нуля.

— В свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным, — отметил Евгений Тишковец.

Отметим, что уже ночью на 6 января в столице ожидают резкое похолодание. Температура понизится на 13-15 градусов. Как писал KP.RU, такое погодное явление может быть опасным. Пиковых минусовых значений температура в столице достигнет 7 января.