Сергей Собянин подвел итоги прошедших лет по открытию новых медучреждений в Москве

Сергей Собянин: 2023 год станет прорывным в плане открытия современных медучреждений в Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сергей Собянин рассказал о планах по открытию новых медучреждений в Москве и подвел итоги прошедших лет. 2023 год обещает быть прорывным в сфере открытия современных больниц и поликлиник, сообщил градоначальник в своем личном блоге.

Мэр рассказал, что первые медучреждения в рамках программы по модернизации этой отрасли, начали вводить в эксплуатацию еще в 2020 году.

В столице планируется открытие комплекса ИКБ, детский корпус клинического центра «Коммунарка», а также стационарные комплексы экстренной помощи и детские поликлиники.

Сергей Собянин добавил, что в Москве к 2025 году откроется около 30 поликлиник, которые будут максимально соответствовать новым столичным стандартам.

Ранее KP.RU писал, что мэр Собянин открыл новый корпус скорой медицинской помощи в больнице имени Вересаева в Москве. Он может принимать до 200 человек в сутки.