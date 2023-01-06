Глава Минстроя исполнил новогоднее желание парня из Москвы о встрече с профессиональным гонщиком

Глава Минстроя исполнил желание парня из Москвы о встрече с профессиональным гонщиком Фото: Минстрой России

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин снял с «Елки желаний» два шара, один из которых оказался 17-летнего юноши из Москвы. Владислав Бочаров мечтал о встрече с профессиональным гонщиком, и глава российского минстроя помог ее воплотить, передает пресс-служба ведомства.

Молодой человек увлекается автогонками, дрифтингом и тюнингом автомобилей, хочет стать автомехаником.

Ирек Файзуллин организовал встречу юноши с пилотом «Формулы-1», победителем ралли «Шелковый путь» Никитой Мазепиным на площадке министерства.

Также глава Минстроя РФ подарил Владиславу гоночный авто на пульте управления и умную колонку «Алиса». Ирек Файзуллин организовал для Владислава экскурсию в музей Москвы «Автомобили мира». Парень смог посидеть в гоночных автомобилях, в том числе в болиде Dallara.

Ранее KP.RU писал, что в ЦОДД Москвы исполнили новогоднее желание мальчика из Наро-Фоминска. Мальчик хотел покататься на большой зеленой машине.