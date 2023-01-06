Гуманитарную помощь на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» принимают до 8 января Фото: Анна СОБОЛЬ

Москвичам напомнили, что в столице на площадях фестиваля «Путешествие в Рождество» до 8 января будут работать пункты сбора гуманитарной помощи для детей, проживающих на новых территориях, а также участников СВО. Как рассказали на официальном портале мэра столицы, после завершения фестиваля благотворительные сборы продолжат, но по другим адресам.

Сейчас волонтеры принимают сладкие новогодние подарки, детские игрушки и книжки, настольные игры, подарочные наборы, а также теплые вещи, термобелье, варежки и носки. Полезными будут и мужские средства личной гигиены. Гуманитарную помощь отправляют участникам спецоперации, а детские подарки — ребятам, проживающих на новых территориях РФ.

После завершения программы фестиваля подарки можно будет принести по указанным на портале мэра Москвы адресам.

Пункты сбора работают с 10:00 до 19:00, без выходных.

Также в правительстве напомнили, что пункты, расположенные в парках столицы, закроют после 6 января.

Ранее KP.RU писал, что всего за пять дней работы фестиваля «Путешествие в Рождество» удалось собрать около пяти тыс. подарков.