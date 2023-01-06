На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись две легковушки и карета скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Мичуринском проспекте в районе дома 72к2 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ДТП произошло вечером 6 января. На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Из-за последствий аварии проезжая часть частично перекрыта. Движение в сторону области осуществляется по одной полосе.

Ранее KP.RU писал, что поздно вечером 5 января на Севастопольском проспекте водитель «Порше» вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя другими иномарками. В аварии пострадали восемь человек, в том числе женщина с коляской, которая переходила дорогу на зеленый свет. Позже выяснилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. Его задержали и теперь ему грозят несколько лет лишения свободы.