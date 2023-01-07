Врач Ирина Юзуп рассказала москвичам, как облегчить симптомы аллергии на холод

Врач советует тепло одеваться и избегать контактов с холодными предметами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нередко у людей зимой возникает аллергия на холод: кожа сильно краснеет, появляется зуд и даже волдыри. Как облегчить симптомы этого заболевания рассказала врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в беседе с «Мослентой».

Специалистка порекомендовала избегать контактов с холодными предметами, всегда подогревать напитки и еду, а также тепло одеваться. Также она советует принимать антигистаминные лекарства, которые назначил врач.

Кроме того, Юзуп отметила, что аллергикам необходимо укреплять общий иммунитет, следить за питанием. В рацион стоит ввести жиры, однако перед этим следует поверить состояние печени и желчеоттока.

Ранее KP.RU сообщал, что иммунолог Ирина Ярцева объяснила, как метеозависимым людям пережить морозы. По ее словам, перенести холода помогут профилактические прогулки и контроль за питанием.