Иммунолог Ярцева объяснила, как метеозависимым людям пережить предстоящие морозы в Москве

Иммунолог объяснила, как метеозависимым людям пережить предстоящие морозы в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в Москве фиксировали плюсовую температуру, а теперь жители столицы ожидают похолодание до минус 30 градусов. Такие температурные качели негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей, рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева «Вечерней Москве». Специалист дала рекомендации, как пережить этот период.

Как отметила Ирина Ярцева, под особым ударом пациенты, которые имеют сосудистые заболевания, диабет и гипертонию. Для профилактики врач посоветовала выполнять ежедневные физические упражнения, чтобы улучшить циркуляцию крови и укрепить сосуды.

Также специалист порекомендовала в то время, когда на улице не сильно холодно, выходить на прогулку, на два часа. Кроме того, важно не переедать и отказаться от алкоголя. Нужно пить больше воды и ограничить употребление кофеина.

Ирина Ярцева напомнила, что в сильные морозы на организм негативно влияет и сухой воздух. Причем, из-за похолодания дома начинают сильнее отапливать, в связи с чем влажность воздуха в квартирах падает. Чтобы помочь себе пережить этот период, врач посоветовала пользоваться увлажнителями.

Ранее KP.RU писал, что морозы сильнее климатической нормы в столице продержатся до следующих выходных.