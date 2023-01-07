Ночь на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

На метеостанции ВДНХ подморозило до -23,4 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, температура воздуха опустилась до -23,4 градуса, а на других площадках подморозило до -21,1…-24,8 градуса, пишут «Метеоновости» со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».

«Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры», - отметили они.

В Подмосковье ночью воздух остыл до -30 градусов. Например, на севере региона – в Талдоме – похолодало до -29,4 градусов.

По словам специалистов, в условиях тихой и малооблачной погоды самые низкие температуры фиксируются в момент близкий к восходу Солнца. Следовательно, в ближайшие два-три часа морозы в столичном регионе могут еще немного окрепнуть: точные значения можно ждать после девяти утра.

Ранее KP.RU сообщал, что до этого в Москве самой холодной стала ночь на пятницу, на 6 января. Столбики термометров опустились до – 22 градусов.