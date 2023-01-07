Гидрометцентр предупредил о гололедице и -22 градусах мороза в Москве 7 января

Мороз до -22 градусов ожидается в Москве в субботу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в субботу, 7 января, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опуститься до -22…-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. Влажность – 76%. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, вечером порывы будут достигать 2-7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: ожидаются крепкие морозы до -24 градусов и гололедица. Днем 8 января столбики термометров покажут около -16…-14 градусов, в городе будет облачно с прояснениями.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь на 7 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. На ВДНХ подморозило до – 23,4 градуса, а на других метеостанциях – до -24,8 градуса. В столичном регионе также объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов 7 и 8 января.