На площадках «Московские сезоны» 19 бесплатных катков будут работать до конца зимы

Прокат коньков обойдется в 50 рублей, залог составит 2 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 19 бесплатных катков на фестивальных площадках «Московские сезоны» будут работать до конца зимы. Катание проходит по сеансам, требуется предварительная регистрация, сообщили на сайте столичной мэрии.

Ледяные площадки расположены на площади Революции, в сквере у станции метро «Некрасовка», на Профсоюзной, Ключевой, Митинской, Соколово-Мещерской, Матвеевской и Уральской улицах, а также на Коптевском бульваре. Бесплатно покататься на коньках можно в сквере у метро «Отрадное», на улицах Прерва и Теплый Стан, на Вишняковской, Городецкой, Святоозарской, Сухонской улицах, на улице Адмирала Руднева и на Волгоградском проспекте. Бесплатные сеансы проходят и в Зеленограде, в 16-м микрорайоне.

Дети от трех до 10 лет могут выйти на лед только с родителем, а ребята от десяти до 14 лет - одни, но после подписания законным представителем согласия на посещение катка. Прокат коньков обойдется в 50 рублей (залог 2 тыс. рублей), комплекта защиты – также 50 рублей (залог 1 тыс. рублей).

Ранее KP.RU сообщал, что гуманитарную помощь на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» будут принимать до 8 января.