Синоптики «Фобос»: Москва прошла пик похолодания в рождественскую ночь

Рождественская ночь в Москве стала третьей среди самых холодных в XXI веке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пик похолодания в Москве был пройден в рождественскую ночь, тенденция на ослабление морозов наметилась. Потепление будет медленным, лишь во второй половине рабочей недели температура вернется к климатической норме, сообщили на сайте «Метеоновости» со ссылкой на синоптиков центре «Фобос».

Метеорологи напомнили, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По уточненным данным, в столице было -23,5 градуса.

«С таким показателем Рождественская ночь в Москве стала третьей среди самых холодных в XXI веке. На втором месте в этом списке Рождество 2003 года, когда было −26,0°, а лидирует 7 января 2017 года с результатом −29,9°», - уточнили они.

Сильные морозы ударили и в Подмосковье. Например, на севере региона, в Талдоме, было -31,4 градуса.

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр предупредил о гололедице и -22 градусах мороза в Москве 7 января. Ночью воздух остынет до -24 градусов. При этом днем 8 января столбики термометров уже покажут около -16…-14 градусов.