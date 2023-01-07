Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы уйдут из Москвы 10 января

В Москве аномальные холода продержаться еще три ночи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве аномальные холода продержаться еще три ночи, последние -20 градусов зафиксируют 10 января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, антициклон уйдет на юг Урала и в Казахстан. В столичном регионе 11 и 12 января столбики термометров покажут около -10…-15 градусов, а на старый Новый год москвичей ждут умеренные холода и снегопад. При этом уже к концу рабочей недели температура придет в норму – будет около -3…-8 градусов.

Шувалов также напомнил, что в Москве рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы. «Сегодня, можно сказать, пик похолодания, самая холодная ночь. Больше таких холодных ночей не будет», - подчеркнул он.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва прошла пик похолодания в рождественскую ночь, в городе было -23,5 градуса. В Подмосковье также ударили крепкие морозы до -30 градусов.