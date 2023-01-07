Московский диетолог посоветовала заменить соленые огурцы на квашеную капусту

Квашеная капуста полезна для микрофлоры ЖКТ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Два соленых огурца содержат в себе более суточной нормы соли, поэтому их нельзя употреблять постоянно. Диетолог Депздава Москвы Антонина Стародубцева в беседе с РИА Новости предложила замену этому блюду – квашеную капусту.

«Различные соленья и маринады как промышленного, так и домашнего приготовления относятся к продуктам с высоким содержанием пищевой соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено», - подчеркнула она.

По словам специалистки, салат с ферментированной капустой богат витамином С. Благодаря способу приготовления, в овоще в течение нескольких месяцев сохраняются все полезные элементы и лактобактерии, они способствуют нормализации микрофлоры ЖКТ. Несмотря на это, в кислой капусте много натрия, поэтому порция должна быть небольшой. Лучше всего есть капусту с несолеными продуктами.

Также врач напомнила, что ежедневно необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов.

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