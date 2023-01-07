Почти 320 тыс. поездок совершили на городском транспорте Москвы в рождественскую ночь

Столичный городской транспорт работал дольше в рождественскую ночь Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в рождественскую ночь – с 6 на 7 января – пассажиры совершили более 319 тысяч поездок на общественно транспорте, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Чаще всего горожане использовали метро и Московское центральное кольцо (228 тысяч раз). На Московских центральных диаметрах жители проехали почти 18 тысяч раз, на наземном транспорте – более 73 тысяч раз. Самыми популярными станциями метро стали «Китай-город», «Охотный ряд» и «Пушкинская».

«Столичный городской транспорт в рамках поручений Мэра Москвы С. Собянина работал дольше в рождественскую ночь. Москвичи смогли добраться до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность поездок наших пассажиров», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что рождественские богослужения в ночь на 7 января прошли в Москве спокойно. За порядком следили более 700 сотрудников МЧС и добровольцев.