Системы теплоснабжения Москвы продолжают работать на максимальных температурах из-за морозов

Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве системы теплоснабжения продолжают работать на максимуме из-за аномальных морозов. Температура в трубах соответствует погодным условиям, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

В КГХ добавили, что минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до -26 градусов. Специалисты МОЭК получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру. Подачу тепла изменяют с помощью системы погодного регулирования на тепловых пунктах. За процедурой следят диспетчерские службы.

Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: водоснабжение – 53%, тепло – 48%, газоснабжение – 23% и электросети – 19%. Следовательно, в осенне-зимний период потребителей можно стабильно обеспечивать ресурсами.

Ранее KP.RU сообщал, что морозы до -20…-30 градусов уйдут из столицы 10 января. По словам синоптика «Метео» Александра Шувалова, к концу рабочей недели в городе будет около -3…-8 градусов.