Психолог из Москвы Адаскина посоветовала сильно не нагружать детей учебой после новогодних каникул

Период адаптации после каникул составляет в среднем около двух недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей не стоит сильно нагружать учебой в первую неделю после новогодних каникул. Ребенок должен войти в рабочий режим постепенно, заявила доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина в беседе с агентством «Москва».

По словам специалистки, чтобы переход от праздников к учебе прошел плавно, нужно продлить новогодние мероприятия: походы в гости, прогулки по городу, посещение интересных мест. При этом рекомендуется временно отказаться от дополнительных занятий в школе или с репетитором.

«Если есть возможность, желательно организовать учебу так, чтобы первая неделя после каникул была не слишком загружена», - подчеркнула эксперт.

Адаскина добавила, что смена обстановки также поможет ребенку быстрее включиться в учебный процесс. Например, можно сделать небольшую перестановку в комнате школьника, разобрать тетради и учебники.

На новом учебном этапе важна и поддержка родителей. «Простое сочувствие и понимание сложности задач, стоящих перед ребенком, способны сгладить тяжесть адаптационного периода», - отметила психолог.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали, как легко войти рабочий режим после новогодних каникул. Первым делом нужно наладить режим сна.