В Москве назвали популярные блюда школьных столовых

с 1 сентября 2022 года в школьных столовых обновили меню Фото: Евгения ГУСЕВА

Наггетсы с запеченным картофелем и сырники с различными топингами стали самыми популярными блюдами в московских школьных столовых после обновления меню, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, на завтра ребята чаще всего выбирают блинчики, оладьи, сырники и пиццу, а на обед – наггетсы с картофелем, пельмени и пасту «Альфредо». Дети с удовольствием едят и первые блюда, ведь в столовых представлено сразу несколько супов: овощной суп-пюре, щи, кубанский суп, борщ московский, минестроне, суп с красной рыбой и др. После введения нового меню учащиеся стали чаще ходить в столовые и практически перестали приносить еду из дома.

Все блюда готовят безопасными способами: запекают, тушат или варят. Меню составлено с учетом пожеланий школьников их родителей. В него входят новые блюда, которые нравятся детям: пельмени, митболы, фитшболы, круассаны, маффины и прочее. Также теперь к гарнирам можно добавлять соусы, собирать собственный салат, выбрать напитки.

Ранее KP.RU сообщал, что московский психолог посоветовала сильно не нагружать детей учебой после новогодних каникул. В первое время лучше отказаться от дополнительных занятий в школе и с репетитором.