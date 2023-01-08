Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы вернулось в обычный график

После обновления на Кольцевой линии увеличат количество поездов в час пик Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московском метрополитене на Кольцевой линии движение поездов вернулось в график после обновления инфраструктуры. Составы снова ходят в обе стороны, сообщили на сайте столичной мэрии.

Со 2 по 7 января поезда курсировали в одном направлении: сначала против часовой стрелки, затем по часовой стрелке. Изменения были необходимы, чтобы обновить системы телемеханики и автоматики на каждом пути.

В понедельник, 9 января, на Кольцевой линии увеличат количество поездов в час пик: вместо 34 пар будут ходить 36 пар. Для пассажиров сократится время ожидания составов, появятся 2,5 тыс. дополнительных мест в каждую сторону. Новая система позволит восстанавливать график в пять раз быстрее, сроки обслуживания также сократятся.

Ранее KP.RU писал, что почти 320 тысяч поездок совершили на столичном городском транспорте в рождественскую ночь. Чаще всего горожане пользовались метро и МЦК.