Московский психолог Мушинский объяснил, почему после праздников сложно возвращаться к работе

После новогодних праздников трудно возвращаться к работе из-за недостатка отдыха и нарушения режима дня Фото: Shutterstock

После новогодних праздников трудно возвращаться к работе из-за недостатка отдыха и нарушения распорядка дня. Восстановить привычный ритм удастся при постепенном увеличении нагрузки, рассказал психолог столичного центра ментального здоровья «Эмпатия» Петр Мушинский в беседе с «РИАМО».

По словам эксперта, многие в новогодние выходные посвящают себя «трудовым подвигам», например, завершают годовой отчет или устраивают ремонт в квартире. После такой продуктивной работы накапливается усталость, у человека не хватает сил для работы.

Есть и другая крайность – слишком «ленивые» выходные. Малоподвижный образ жизни также дезорганизовывает человека, прийти в себя после такого отдыха довольно трудно.

«В каникулы легко сбивается режим – тут и сон до обеда, и обильные застолья в любое время суток, и лежание на диване перед телевизором. После таких вольностей возвращаться к прежнему ритму жизни будет непросто и невесело», – отметил психолог.

В первые рабочие дни Мушинский советует не сильно нагружать себя. Необходимо наладить сон, вернуться к физическим и умственным нагрузкам, чаще выходить на прогулки на свежем воздухе, встречаться с близкими друзьями.

Ранее KP.RU сообщал, что психолог Анна Адаскина посоветовала не перегружать детей учебой после новогодних каникул.