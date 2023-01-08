В Москве более 350 пропавших животных вернули домой с помощью онлайн-сервиса

С момента запуска сервиса было выложено свыше 2,3 тыс. объявлений о пропаже домашних питомцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве два года назад запустили централизованный сервис поиска пропавших домашних животных. За это время специалисты вернули домой 350 питомцев – более 200 кошек и 180 собак, сообщили на сайте столичной мэрии.

Онлайн-сервис работает по принципу электронной доски: горожане обмениваются информацией о потерянных или найденных животных, связываются с их владельцами, публикуют объявления. Создать заметку может любой человек, прикрепленная фотография ускорит поиск.

С момента запуска сервиса было выложено свыше 2,3 тыс. объявлений о пропаже домашних питомцев. Среди собак, которые вернулись к хозяевам, больше всего йоркширских терьеров, биглей, шпицев, джек-рассел-терьеров, а среди кошек – шотладских вислоухих, британских и сибирских. Сейчас на платформе висит около 30 объявлений о пропавших животных и еще 35 объявлений – о найденных.

Ранее KP.RU сообщал, что кинолог назвал самую популярную породу собак у москвичей. В качестве домашнего питомца многие жители выбирают чихуахуа.