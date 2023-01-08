Все трамвайные депо Москвы обновят до конца 2040 года

В Москве все трамвайные депо планируют обновить до конца 2040 года. Фото: mos.ru

В Москве все трамвайные депо планируют обновить до конца 2040 года. Они будут адаптированы под вагоны нового поколения, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Сейчас в столице работают пять трамвайных депо. К концу 2023 года завершится реконструкция старейшего трамвайного депо им. Апакова: туда поступят 60 новых трамваев. А до 2025 года на месте 7-го троллейбусного парка возведут Нагатинское трамвайное дело.

Сейчас в столице работают пять трамвайных депо. После их обновления в ремонтных корпусах появится современное оборудование, площадки станут вместительнее, а условия труда водителей и других работников улучшатся. На время работ в одном депо все вагоны, которые там обслуживают, временно перевозят в другие трамвайные парки.

Ранее KP.RU сообщал, что движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы вернулось в обычный график после обновления инфраструктуры. На ветке увеличат количество поездов в час пик: вместо 34 пар будут ходить 36 пар.