Пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве унёс жизни трёх человек

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы унёс жизни трёх человек, фото: скриншот из видео

В воскресенье, 8 января, на юго-западе Москвы вспыхнул пожар в одном из жилых домов на улице Дмитрия Ульянова. Четверых человек удалось успешно вытащить из горящего здания. Сообщается о троих погибших, о чём пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, пожар вспыхнул на 14-ом этаже многоквартирного дома. Известно, что огонь уже удалось ликвидировать - о других жертвах никакой информации не поступало. Во время тушения пожарные обнаружили тела троих человек, причины их смерти устанавливаются. Прокуратура контролирует ход выяснения обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения, в том числе возбуждение уголовного дела.

В пресс-службе МЧС Москвы нам сообщили о том, что заявка о возгорании поступила в экстренные службы города в 14:27, а в 14:56 пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на площадь в 20 квадратных метров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 6 января в Москве вспыхнул пожар в здании Министерства иностранных дел. Из здания были эвакуированы 25 человек.