На найденных в сгоревшей квартире в Москве телах нашли следы огнестрельных ранений Фото: прокуратура Москвы

Смерть двух женщин и одного мужчины в многоквартирном доме на улице Дмитрия Ульянова, в Москве, носит криминальный характер. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры после первичного осмотра найденных после пожара тел.

Как отметили в ведомстве, на телах двух женщин и мужчины были обнаружены огнестрельные ранения. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, работа правоохранителей координируется Гагаринским межрайонным прокурором Романом Нефедовым.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на улице Дмитрия Ульянова, на 14-ом этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и потушили возгорание, успевшее распространиться на площадь в 20 квадратных метров. Во время осмотра квартиры были обнаружены тела троих человек, ещё четверых удалось спасти.