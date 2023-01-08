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НовостиПроисшествия8 января 2023 13:01

На найденных в сгоревшей квартире в Москве телах нашли следы огнестрельных ранений

Пожарные обнаружили тела двух женщин и одного мужчины
Сергей КУДРИН
На найденных в сгоревшей квартире в Москве телах нашли следы огнестрельных ранений

На найденных в сгоревшей квартире в Москве телах нашли следы огнестрельных ранений

Фото: прокуратура Москвы

Смерть двух женщин и одного мужчины в многоквартирном доме на улице Дмитрия Ульянова, в Москве, носит криминальный характер. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры после первичного осмотра найденных после пожара тел.

Как отметили в ведомстве, на телах двух женщин и мужчины были обнаружены огнестрельные ранения. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, работа правоохранителей координируется Гагаринским межрайонным прокурором Романом Нефедовым.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на улице Дмитрия Ульянова, на 14-ом этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и потушили возгорание, успевшее распространиться на площадь в 20 квадратных метров. Во время осмотра квартиры были обнаружены тела троих человек, ещё четверых удалось спасти.