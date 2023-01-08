Пассажиров выкатившегося за пределы ВПП борта вывезли из Перми в Москву резервным самолётом Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром 8 января в Перми самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы вместе с пассажирами. Никто не пострадал, однако людей пришлось эвакуировать, и вылет в итоге состоялся на резервном борте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пермского международного аэропорта.

Резервный борт уже вылетел в Москву вместе со всеми пассажирами, вынужденно задержавшимися в Перми. Вылет состоялся в 14:48 по московскому времени, и в 16:48 по местному.

Известно, что первый самолёт выкатился за пределы ВПП во время разгона перед взлётом. Ни экипаж, ни пассажиры не пострадали, сам самолёт также остался цел.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве накануне Нового года пришлось эвакуировать всех пассажиров из салона самолёта в аэропорту Домодедово из-за загоревшегося у одного из находящихся внутри людей пауэрбанка.