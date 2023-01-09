Максим Ликсутов: открытие МЦД-3 и МЦД-4 состоится в 2023 году в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступивший 2023 год станет очень продуктивным для транспортной инфраструктуры в Москве. В этом году откроется движение по МЦД-3 и МЦД-4, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Запуск новых Московских центральных диаметров планируется на август-сентябрь. Это позволит увеличить уровень жизни и темпы развития столицы.

Также отмечается, что завершится строительство и реконструкция 14 пригородных вокзалов. Подобные изменения смогут обеспечить комфортным городским транспортом более пяти миллионов горожан.

Общая протяженность МЦД-3 составляет 85 километров, а МЦД-4 на один километр длиннее. В 2023 году продолжится работа по модернизации уже работающих МЦД-1 и МЦД-2.

Ранее KP.RU писал, что трамвайные депо Москвы обновят до 2040 года. Для этого в городе будут работать семь эксплуатационных площадок для обслуживания трамваев.