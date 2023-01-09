Крепкие морозы в Москве начнут сдавать позиции с 10 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве и Московской области с 10 января начнут отступать сильные трескучие морозы. О таких изменениях погоды в столичном регионе сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, уже 10 января температура воздуха в Москве может составить около десяти градусов мороза, а 11 числа потеплеет до минус семи.

К концу первой рабочей недели температура воздуха может достигать уже и минус четырех градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 9 января сохранится морозная погода без осадков. Температура в столице будет около 17 градусов мороза. Ночью же станет немного холоднее и будет около минус 19 градусов. Дороги столицы по-прежнему покрыты коркой льда. Скорость ветра в ночное время может достигать до 11 метров в секунду.