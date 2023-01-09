На месте незаконной автостоянки в Москве появилась общедоступная парковка в Академическом районе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную деятельность автостоянки в Академическом районе Москвы. Теперь на ее месте появилась парковка на 15 машино-мест, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Земельный участок, площадь которого около 350 квадратных метров, огородили забором и поставили шлагбаум. Участок не стоял на кадастровом учете и у владельца отсутствовали необходимые документы для работы стоянки.

Самозахват территории удалось ликвидировать благодаря обращению в органы местного жителя. Для борьбы с подобными нарушениями существует Telegram-бот «Свободный доступ», который поможет проверить законность тех или иных заграждений.

Ранее KP.RU писал, что открытие МЦД-3 и МЦД-4 состоится в 2023 году. Запуск движения транспорта планируется в августе-сентябре. Это сделает комфортной жизнь более пяти миллионов человек, а также станет католизатором развития Москвы в целом.