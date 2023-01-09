Мужчина зашёл в гримёрку одного из театров Москвы на Арбате и украл смартфоны актрис

Приезжий мужчина забрался в гримёрку одного из театров Москвы и украл смартфоны актрис Фото: МВД Медиа

В одном из театров на Арбате, в Москве, обокрали двух актрис. Злоумышленник просто шёл по коридору, увидел оставленную открытой гримёрку, зашёл, взял чужое имущество и пошёл дальше по своим делам. Об этом пишет «МВД Медиа».

По предварительным данным, мужчина вынес из гримёрки два дорогих смартфона, принадлежащих актрисам театра. Общая стоимость гаджетов составила 132 тыс. рублей. Украденное вор успел пустить в оборот и распорядиться по собственному усмотрению.

Как удалось выяснить полиции - актрис обокрал 60-летний приезжий из ближнего зарубежья, который уже неоднократно был судим в прошлом. Его задержали в подмосковной Щербинке, где гражданин другой страны временно остановился. Возбуждено уголовное дело по частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, мужчине выдали подписку о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве рецидивист промышлял воровством сумок посетительниц супермаркетов из продуктовых тележек.