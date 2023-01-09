По подозрению в убийстве соседа по коммуналке в Москве задержали 24-летнего мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве соседа по коммунальной квартире на территории Басманного района. 24-летний парень во время конфликта нанес 44-летнему мужчине несколько ножевых ранений. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался, рассказали в следственном комитете по Москве.

По данным следствия, 6 января 2023 года в коммунальной квартире на Чистопрудном бульваре между проживающими произошел конфликт на бытовой почве. 24-летний мужчина схватил нож и поранил им своего соседа.

В доме полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления, по которому вскоре назначат необходимые судебные экспертизы.

Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие отправило фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

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