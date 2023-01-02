Обвиняемый в убийстве инспектора МАДИ в Москве оказался бойцом ММА

Бойца ММА арестовали за убийство сотрудника МАДИ Фото: прокуратура Москвы

Обвиняемым в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался боец смешанные единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Спортсмен начал свою карьеру в 2013 году. Он провел 14 боев, в девяти из них Ахъядов одержал победу. Последние состязание с его участием состоялось в 2019 году на турнире Absolute Championship Akhmat.

Как писал KP.RU, сотрудника МАДИ зарезали на Москворецкой набережной в новогоднюю ночь. Нападавшего мужчину задержали в тот же вечер. Он нанес инспектору 16 ножевых ранений в область жизненно-важных органов. В понедельник, 2 января, подозреваемого заключили под стражу, злоумышленник будет находиться в СИЗО как минимум до 28 февраля 2023 года. Также ему предъявили обвинение, предусмотренное частью 2 стать 105 УК РФ «Убийство».