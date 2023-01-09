Тело женщины нашли в ходе тушения пожара в одной из квартир на западе Москвы Фото: прокуратура Москвы

В ходе тушения пожара в жилом доме на улице Родниковой в Москве обнаружили тело женщины. О такой находке сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, огонь начал распространяться в одной из квартир жилого дома. В ходе проведения работ по ликвидации пожара обнаружили тело женщины.

О вероятных причинах возникновения пожара информации не поступало.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал о пожаре в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова. В результате возгорания там погибло три человека, а спасти из огня удалось четверых. Пожар разгорелся на 14 этаже многоквартироного дома. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.