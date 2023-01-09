Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномально низких температур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномально низких температур, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. На особом контроле у специалистов находятся тепловые сети и системы энергоснабжения, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.

Отмечается, что сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не было.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за морозов системы теплоснабжения Москвы перевели в режим максимальных температур.

Все производственные объекты Мосэнерго работают в соответствии с графиками, мощностей компании достаточно, чтобы справиться с повышенными нагрузками. На ТЭЦ сформированы необходимые запасы топлива, также дежурят бригады специалистов.

Сообщается, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. По теплу этот показатель составляет 48%, по газоснабжению – 23%, по водоснабжению – 53%, а по электросетям – 19%. Это позволяет стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.