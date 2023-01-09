Мужчина вытащил из вагона и избил пенсионера на станции метро «Баррикадная» в Москве

В московском метро мужчина избил пенсионера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали 56-летнего жителя столицы, который избил пенсионера. Между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого 65-летний пассажир толкнул оппонента, а тот ответил ударами по голове, пишет «МВД Медиа».

Инцидент произошел утром 9 января на станции метро «Баррикадная». Мужчины поссорились при посадке в электропоезд. Пенсионер оттолкнул своего оппонента, после чего тот упал на платформу. За это мужчина рывком вытащил потерпевшего из вагона и стал бить его рукой по голове.

Увидевшая это дежурная по станции сообщила в полицию. На место прибыл наряд и подозреваемого в нападении задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело о побоях.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что мужчина с ножом напал на пассажира в метро Москвы и отобрал у него телефон.