Канатная дорога в Москве и горнолыжный комплекс «Воробьёвы горы» будут работать на час дольше Фото: Алиса ТИТКО

Жители Москвы, предпочитающие активный отдых спокойному времяпровождению, смогут наслаждаться поездками на канатной дороге и горнолыжными спусками комплекса «Воробьёвы горы» на целый час дольше. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса.

Как заявили в пресс-службе, в связи с крайне высоким спросом и потоком посетителей, было решено продлить ежедневное время работы спортивного комплекса «Воробьёвы горы» на один час, а соответственно - увеличилось и рабочее время канатной дороги.

Теперь по понедельникам оба объекта работают с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг - с 11:00 до 22:00, в пятницу и субботу - с 11:00 до 23:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 22:00.

В компании отметили, что приняли такое решение по запросу москвичей, и пожелали всем гостям приятного времяпровождения.

Ранее KP.RU сообщал о том, что незадолго до Нового года в Москве открыли горнолыжный комплекс «Воробьёвы горы» и эскалаторную галерею для комфортного подъёма на склоны.