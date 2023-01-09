Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве планируют достроить в 2023 году

Северный дублер Кутузовского проспекта планируют достроить в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Москве планируют достроить новую вылетную магистраль — Северный дублер Кутузовского проспекта. На сегодня выполнено две трети работ. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты ведут работы по обустройству инженерных коммуникаций и дорог в районе дублера. Две недели назад завершили реконструкцию улицы Барклая с новым путепроводом. В течение 7-8 месяцев планируют завершить работы на улице Ивана Франко.

Также сегодня в столице открыли Старо-Рублевский путепровод, который пересекает Северный и пути D1. Протяженность трассы увеличили в три раза, до 240 метров. Теперь водители смогут комфортно выезжать с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, а в перспективе — и на сам Северный дублер.

Объект улучшит ситуацию сразу в трех районах: Фили-Давыдково, Филёвский Парк и Очаково-Матвеевское.

Сергей Собянин добавил, что всего с 2011 года в столице за счет городского бюджета построили и реконструировали 21 автодорожный путепровод через железнодорожные пути.

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